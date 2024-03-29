Александр Медведев: «Зенит» следит за игрой Ренана и не сомневается в его прогрессе

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые продолжают следить за центральным защитником Робертом Ренаном, находящимся в аренде в бразильском «Интернасьонале» до конца текущего года.

«Мы не сомневаемся в прогрессе Ренана. Все игроки, направленные в аренду и проданные с правом обратного выкупа, постоянно мониторятся и анализируются наряду с игроками из приоритетного списка для трансферов, в том числе и Ренан», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Интернасьонал» не будет выкупать Ренана у «Зенита» после того, как он не смог реализовать решающий пенальти в полуфинале матча штата Рио-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде» (осн.1:1, сер. пен. 6:7). Сообщалось, что некоторые ведущие игроки команды сначала обвинили защитника в поражении, а затем перестали с ним общаться. Сам Ренан теперь ходит по раздевалке с опущенной головой и потерял желание выступать за «Интернасьонал».

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