Сулейманов: «Локо» доминирует. «Краснодар» ничего не может, кроме как выбить на Кордобу

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о первом тайме матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». После первой половины «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы доминируем во всех моментах. «Краснодар» вообще ничего не может сделать, кроме как выбить на Кордобу. Ну и обидно, конечно, что от меня залетел в наши ворота. Планировал в другие ворота», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 10-й минуте матча Сулейманов срезал мяч в свои ворота.

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции с 39 очками после аналогичного количества встреч. В случае победы «быки» вновь возглавят таблицу РПЛ.