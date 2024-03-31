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Сулейманов: «Локо» доминирует. «Краснодар» ничего не может, кроме как выбить на Кордобу

Сулейманов: «Локо» доминирует. «Краснодар» ничего не может, кроме как выбить на Кордобу
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о первом тайме матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». После первой половины «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'    

«Мы доминируем во всех моментах. «Краснодар» вообще ничего не может сделать, кроме как выбить на Кордобу. Ну и обидно, конечно, что от меня залетел в наши ворота. Планировал в другие ворота», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 10-й минуте матча Сулейманов срезал мяч в свои ворота.

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции с 39 очками после аналогичного количества встреч. В случае победы «быки» вновь возглавят таблицу РПЛ.

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