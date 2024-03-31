А ещё важный матч для «Оренбурга» и заруба в Казани. Следим за 22-м туром!

«Краснодар» вернётся на первое место в РПЛ?! Тяжёлый выезд в Москву для Мусаева. LIVE

Всем привет! 22-й тур РПЛ в самом разгаре. Сегодня, 31 марта, нас ждут три встречи.

Откроют игровой день «Факел» и «Оренбург», которые начнут играть в Воронеже в 14:00 мск. Несмотря на все прогнозы перед сезоном, из этих команд именно воронежцы могут чувствовать себя в относительной безопасности. «Оренбург» же застрял в зоне стыковых матчей и нуждается в очках. Удастся ли добыть их в Воронеже?

Следом, в 16:30 мск, начнётся встреча «Рубина» и «Ахмата». Грозненцы недалеко ушли от «Оренбурга» и, хоть и формально не находятся в зоне стыков, должны побеждать, чтобы исключить вероятность вылета. Шансы определённо есть: «Рубин» за последнее время выиграл только один матч из четырёх. Правда, играть предстоит в Казани.

А закроет день главный матч — «Локомотив» против «Краснодара». Встреча, которая пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск, напрямую повлияет на чемпионскую гонку. Ведь команде уже не Ивича, а Мусаева выпала возможность вернуться на первое место, поскольку «Зенит» и «Динамо» в этом туре оступились. Проблема в том, что «Локо» идёт в топ-6 и играет дома — легко краснодарцам точно не будет.

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.