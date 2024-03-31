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Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который завершился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

«Мы ждали, что «Локомотив» будет играть активно. Так и получилось, они оказывали давление. Это не стало неожиданностью.

Быстрый гол всегда идёт на пользу. Мы хотели его забить. Но надо было идти дальше и не прижиматься к своим воротам», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).

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