Кержаков: наконец-то сборной России удалось сыграть со статусной европейской командой

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков высказался по поводу матча национальной сборной с Сербией.

«Смотрел не целиком. Могу сказать, что наконец сборной России удалось сыграть со статусной командой, которая будет выступать на Евро-2024. Наши ребята показали хорошую и качественную игру. Единственный минус — как мне кажется, сборная Сербии играла не основным составом. Но это не умаляет достоинств нашей команды — хороший и показательный матч», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

21 марта 2024 года на московском стадионе «ВТБ Арена» состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии, который завершился крупной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0.

Полностью интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в 10:00