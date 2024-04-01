Луис Суарес — на втором месте гонки бомбардиров МЛС и на один мяч отстаёт от лидера

31 марта состоялся матч МЛС, в котором встречались «Интер Майами» и американский клуб «Нью-Йорк Сити». Игра прошла на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США) и закончилась вничью со счётом 1:1. На 15-й минуте счёт встречи открыл уругвайский форвард хозяев Луис Суарес, которому ассистировал американский хавбек Юлиан Грессель.

Для нападающего этот гол стал пятым в текущем сезоне МЛС. На его счету также три результативные передачи. Уругваец поднялся на второе место списка лучших бомбардиров текущего сезона американского чемпионата. Он уступает только Льюису Моргану из «Нью-Йорка», у которого шесть голов. Столько же голов, сколько у Суареса, забили ещё трое футболистов, однако по голевым передачам они уступают Луису.

Напомним, Суарес перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента в январе нынешнего года. Ранее он выступал за «Гремио» и ряд топ-клубов Европы.