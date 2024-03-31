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Интер Майами – Нью-Йорк Сити 1:1, как сыграли, ничья, результат матча МЛС 31 марта

Гол Суареса не помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Сити», Месси пропустил матч
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Сегодня, 31 марта, состоялся матч МЛС, в котором встречались «Интер Майами» и американский клуб «Нью-Йорк Сити». Игра проходила на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США) и закончилась вничью со счётом 1:1.

США - Major League Soccer . МЛС
31 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 1
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1:0 Суарес – 15'     1:1 Martinez – 34'    

На 15-й минуте счёт встречи открыл уругвайский форвард хозяев Луис Суарес, ассистировал которому американский хавбек Юлиан Грессель. Ещё до перерыва костариканский полузащитник «Сити» Алонсо Мартинес восстановил паритет, забив с передачи американца Китона Паркса и установив окончательный счёт в матче.

Аргентинский форвард гостей Лионель Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустил третий матч подряд своей команды. Его одноклубники Серхио Бускетс и Жорди Альба вышли в стартовом составе и отыграли все 90 минут.

«Интер Майами» с 11 очками за семь матчей занимает второе место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Сити» же находится в нижней части таблицы, имея в активе после шести игр четыре балла.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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