Гол Суареса не помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Сити», Месси пропустил матч

Сегодня, 31 марта, состоялся матч МЛС, в котором встречались «Интер Майами» и американский клуб «Нью-Йорк Сити». Игра проходила на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США) и закончилась вничью со счётом 1:1.

На 15-й минуте счёт встречи открыл уругвайский форвард хозяев Луис Суарес, ассистировал которому американский хавбек Юлиан Грессель. Ещё до перерыва костариканский полузащитник «Сити» Алонсо Мартинес восстановил паритет, забив с передачи американца Китона Паркса и установив окончательный счёт в матче.

Аргентинский форвард гостей Лионель Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустил третий матч подряд своей команды. Его одноклубники Серхио Бускетс и Жорди Альба вышли в стартовом составе и отыграли все 90 минут.

«Интер Майами» с 11 очками за семь матчей занимает второе место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Сити» же находится в нижней части таблицы, имея в активе после шести игр четыре балла.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: