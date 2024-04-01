Стало известно, у каких команд самые дорогие составы в Европе по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих составов клубов Европы по итогам промежуточного обновления. Данный список возглавил «Манчестер Сити». Стоимость состава британского клуба составила € 1,2 млрд.

Топ-10 самых дорогих составов клубов Европы:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,2 млрд.

2. «Арсенал» Лондон (Англия) — € 1,12 млрд.

3. «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,04 млрд.

4. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — € 1,02 млрд.

5. «Бавария» Мюнхен (Германия) — € 929 млн.

6. «Челси» (Англия) — € 928 млн.

7. «Ливерпуль» (Англия) — € 921 млн.

8. «Барселона» (Испания)— € 840 млн.

9. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — € 777 млн.

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 734 млн.

Отметим, что ни один итальянский клуб не вошёл в топ-10 по стоимости. Миланский «Интер» занимает в этом рейтинге только 13-е место, имея стоимость — € 622 млн.

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