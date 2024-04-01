Александр Кержаков объяснил, почему всего пять месяцев проработал в «Спартаке» из Суботицы

Российский тренер Александр Кержаков объяснил, почему был уволен из сербского «Спартака» всего спустя пять месяцев работы. Кержаков возглавлял клуб из Суботицы с июня по ноябрь 2023 года.

«Объективно говоря, все команды выше нас имеют несопоставимый с нашим бюджет. Зарплатная ведомость футболистов у нас была скудновата в сравнении даже с теми командами, которые были ниже нас.

То, что у руководства клуба есть амбиции — да. Сопоставимы ли они с бюджетом? Нет. Сложно при таких вводных выполнить все поставленные задачи: и быть в восьмёрке, и работать на продажу молодых футболистов, не приобретая качественных и опытных игроков, рядом с которыми молодые могут учиться и расти. На мой взгляд, это невыполнимая задача при таких составляющих.

Очень сложно за столь короткий период создать и сплотить команду, которая может воплощать те идеи, которые ты пытаешься ей привить. Четыре-пять месяцев — это не срок. Сейчас «Спартак» практически ничего не меняет в схеме, по которой играли мы. Это показатель того, что мы были на верном пути», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.