Воспитанник «Локомотива» Батраков: подсказы и помощь Лоськова для меня очень значимы

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, дебютировавший за железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1), рассказал, какую поддержку ему оказывает член тренерского штаба красно-зелёных Дмитрий Лоськов.

— Есть ли для тебя примеры среди бывших игроков «Локомотива»?

— Когда я только приходил в «Локомотив», играл Дмитрий Лоськов. Сейчас, когда я тренируюсь и он мне подсказывает, это для меня очень значимо. Я к этому шёл. Лоськов помогает мне на каждой тренировке, делится своим опытом. Это очень помогает не только молодым футболистам, но и уже опытным. У него за плечами огромное количество титулов, игр, голов за «Локомотив».

— Какой он в тренировочном процессе по отношению к совсем молодым игрокам?

— Лоськов спокойный. Он ведь сам всё это проходил. Желает нам только успехов и подсказывает с холодной головой подходить к каждому моменту, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.