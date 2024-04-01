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Дебютант «Локомотива» Батраков рассказал, кто из игроков помог адаптироваться в коллективе

Дебютант «Локомотива» Батраков рассказал, кто из игроков помог адаптироваться в коллективе
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Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, дебютировавший за железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1), рассказал, кто из игроков помог ему адаптироваться в коллективе.

«Я проходил сборы с «Локомотивом» на протяжении полутора месяцев. Это помогло во всех аспектах, я и в коллективе стал чувствовать себя увереннее и начал общаться со всеми. Благодарю партнёров по команде. Больше всех моей адаптации поспособствовали молодые игроки, которые относительно недавно играют на таком уровне — Женя Морозов, Артём Карпукас. Но также очень помог и капитан команды Дмитрий Баринов. Он лидер не только на поле, но и в раздевалке», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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