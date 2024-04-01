Технический спонсор сборной Германии по футболу adidas запретит нанесение 44-го номера на форму Германии из-за схожести с символом нацизма, сообщает Sport Bild.

Отмечается, что из-за нового шрифта на игровых майках номер 44 напоминает руну «зиг», которая в 30-40-е годы прошлого века служила символикой СС. Игроки в любом случае не смогли бы выбрать этот номер из-за правил турнира, но болельщики имели возможность заказать себе футболку с номером 44. Однако компания adidas решила, что такого быть не должно.

Напомним, сборная Германии начнёт свой путь на домашнем Евро-2024 в группе A. Соперниками подопечных Юлиана Нагельсмана станут национальные команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.