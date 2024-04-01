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Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году — UOL

Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году — UOL
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира — 2026. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, у президента «Сантоса» прекрасные отношения с родителями игрока саудовского клуба, что может помочь бразильцам оформить переход нападающего на правах аренды в 2025-м. Отметим, что новость об интересе «Сантоса» к Неймару появилась сегодня, 1 апреля, в Международный день смеха.

Напомним, ранее сообщалось, что бразилец хотел бы вернуться на год в «Барселону». В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Большую часть сезона бразильский футболист пропустил из-за травмы. Ранее Неймар уже выступал за «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов.

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