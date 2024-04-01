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Александр Кержаков отреагировал на идею совместного с братом прощального матча

Александр Кержаков отреагировал на идею совместного с братом прощального матча
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Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков отреагировал на идею совместного прощального матча со своим братом — голкипером «Зенита» Михаилом Кержаковым.

«Мне кажется, вообще все ретро-матчи с участием экс-футболистов — это прекрасная идея, она очень нравится болельщикам. Но всё равно всему нужна своя мера. Если такие игры будут раз в полгода, то я только за. Я говорю не только о прощальных матчах, а в целом. Напомнить болельщикам со стажем, за кого они болели, а молодых — познакомить с теми, кто в своё время добывал медали и делал историю клуба, за который они болеют», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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