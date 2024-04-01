Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков рассказал, чей автограф мечтал получить в детстве.

«Марадоны и Зубастика Роналдо. Против Роналдо мне повезло играть. Но пока так до конца и не осуществил свою мечту — не удалось ни сфотографироваться с ним, ни взять у него автограф. Но автограф Марадоны и фото с ним у меня есть, как и с Пеле», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Кержаков завершил профессиональную игровую карьеру в 2017 году. С 2020-го экс-форвард «Зенита» начал тренерскую карьеру. За четыре года Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».