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Мостовой: все остались довольны результатом матча «Локомотив» — «Краснодар»

Мостовой: все остались довольны результатом матча «Локомотив» — «Краснодар»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями о матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

«Перед игрой я говорил, что ожидаю ничью, отдавал небольшое предпочтение «Краснодару». Начало игры было за «Краснодаром», а потом «Локомотив» перехватил инициативу после пропущенного мяча. Думаю, все остались довольны результатом: как игравшие, так и смотревшие за игрой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч.

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