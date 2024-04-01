Мостовой: все остались довольны результатом матча «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями о матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«Перед игрой я говорил, что ожидаю ничью, отдавал небольшое предпочтение «Краснодару». Начало игры было за «Краснодаром», а потом «Локомотив» перехватил инициативу после пропущенного мяча. Думаю, все остались довольны результатом: как игравшие, так и смотревшие за игрой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч.