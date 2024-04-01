Дмитрий Сенников: у «Локомотива» есть шанс занять третье место в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что железнодорожникам по силам занять третье место по итогам сезона-2023/2024.

«Мне нравится, как в последних матчах играет «Локомотив». Он очень хорошо выглядит, но понятно, что есть ошибки, из-за чего пока нет побед. В последних играх это немножко разочаровывает.

Чтобы занять более высокую позицию в таблице РПЛ, «Локомотиву» нужно выигрывать и зарабатывать очки. Состав хороший, много игроков в сборной России. Сейчас по уровню футбола и игроков много одинаковых команд в российском чемпионате. Мы видим, что и со «Спартаком», и ЦСКА, и «Динамо» можно соревноваться. Даже «Ростов» сейчас догнал уже всех.

У «Локомотива» есть шанс занять третье место в таблице РПЛ. Если бы обыграли «Краснодар», то уже были на четвёртом. За первое место тяжело уже бороться. Не верю, что «Зенит» и «Краснодар» растеряют очки. А в тройку «Локомотив» может попасть без проблем», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Локомотив» располагается на пятом месте в таблице.