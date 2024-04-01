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Стало известно, на какой срок выбыл нападающий «Балтики» Фамейе

Нападающий калининградской «Балтики» Джоэль Фамейе пропустит около четырёх недель из-за травмы, полученной в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба команды.

«К нашему большому сожалению по итогам медицинского обследования у Джоэля диагностировано повреждение структур коленного сустава. Ожидается, что нападающий пропустит около четырех недель», – говорится в сообщении калининградской команды.

Напомним, 30 марта 2024 года в Калининграде состоялась встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между местной «Балтикой» и клубом «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе во втором тайме получил травму колена. На 87-й минуте 26-летний игрок был вынужден покинуть поле.