«Такие игры надо вывозить». И. Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«Хорошо, что арбитры не дали повода для скандала. Подобные матчи должны заканчиваться именно так. «Краснодар» пытался повозмущаться, но им тоже стоит помнить, что их игрока могли удалить после безрассудного подката. Не надо выдёргивать один эпизод — нужно смотреть всю картину. Там, где Казарцев действовал непоследовательно, Безбородов судил одинаково для обеих команд. Это хорошая работа всей бригады, и никаких вопросов у меня нет. Такие игры надо вывозить. Это уже не первая часть сезона, здесь всё под микроскопом. Одна серьёзная ошибка — и можно вообще закончить с судейством», – сказал Федотов, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

31 марта завершился матч, который закрыл программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги, между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.