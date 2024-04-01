«Я бы не ругал арбитров матча «Спартака». Разбор судейства в 22-м туре РПЛ

РПЛ вернулась после паузы на сборные и подарила яркий тур, который во многом повлиял на финиш сезона. 21-й тур уехал в календаре вперёд, так что после 20-го мы посмотрели сразу 22-й. А как с работой после перерыва справились судьи? Давайте разбираться.

Специально для «Чемпионата» работу судей в 22-м туре чемпионата России традиционно разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» — «Ростов» — 1:4

Кукуян в своём стиле — недодаёт жёлтые карточки. В этом матче было две, плюс приписал в моменте с Карпиным, который выпрыгнул на поле со своим недовольством, махал и кричал в адрес арбитра. Нужно было хотя бы поговорить — тогда было бы понятно, что не пропустили эпизод.

Оценка Кукуяна — 8,1.

Павел Кукуян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1

Хорошую работу провёл Шафеев. Давал побороться, были даже пограничные моменты. Но планку выдержал — всё было понятно.

Момент с голом «Зенита» — вялообсуждаемый, потому что в принципе мало кто понимает, что на самом деле произошло. Здесь две составляющие. Гол можно было бы отменить, если бы в момент передачи Мостового, до касания защитника «Крыльев», Артур находился за линией офсайда. Тогда считалось бы, что игра защитника была неконтролируемой. Но в момент подачи Артур находился в правильной позиции и только потом передвинулся за линию офсайда. Другой вопрос: играл ли головой Кассьерра? Если бы он сыграл и мяч отскочил от защитника, это было бы «вне игры». Но я нашел ракурс, на котором видно, что Кассьерра головой не играл. Значит, гол забит правильно.

Оценка Шафеева — 8,4.

«Сочи» — ЦСКА — 2:2

Вообще не вошёл в игру Казарцев. Не понимал, куда бежать, движения были непонятные. То стоит и смотрит за игрой, то бежит, когда она остановилась. Недобегал, недосматривал, пропускал стопроцентные жёлтые карточки. Я приписал четыре, но по большому счёту нужно было шесть. Заболотному за один из двух эпизодов точно надо было жёлтую дать.

На пятой минуте Казарцев не показал карточку игроку ЦСКА за грубую игру. На 66-й — то же самое. На 87-й минуте пропустил неспортивное поведение, когда игрока «Сочи» задержали руками. И ещё футболисту «Сочи» не дал за грубую игру. В общем, беспощадно лупили друг друга по лицу игроки. Где-то Казарцев давал жёлтые — например, Облякову. А в конце игры уже Облякову дали по лицу — и не то что карточки не было, а даже фол не зафиксировали. Полная непоследовательность.

По-хорошему оценка у Казарцева должна быть 7,8. Что-то можно списать на управление игрой, но перечисленные моменты я вообще не понимаю. Если держишь планку, то не давай никому. А если начал давать — давай всем. Но Казарцев полностью выпал из игры. Когда матч закончился, он наверняка перекрестился, потому что не было по-настоящему серьёзных эпизодов.

Оценка Казарцева — 8,0.

Василий Казарцев Фото: vk.com/pfcsochi

«Балтика» — «Пари НН» — 2:0

Кукуляк бегает всю игру, носится как угорелый, занимает правильную позицию, везде всё успевает. Его на поле очень много, и везде он всё видит. Но в ключевом моменте, когда надо было сделать два шага влево, чтобы улучшить и без того неплохую позицию и увидеть наступ Гоцука на колено Фамейе, он этого не сделал. А со своей позиции, скорее всего, посчитал, что Гоцук сначала сыграл в мяч и только потом вскользь попал по колену. Но дело в том, что даже в таком случае это шипы с прямой ногой и как минимум жёлтая карточка. Кукуляк же ничего не показал.

Один эпизод — и он ломает вообще всё. Ты можешь бегать сколько угодно, а в конце матча пропустить простой эпизод. Это касается и второго ассистента — он же не сразу поднял флаг на фол. Для них это вообще изначально было не нарушение. Они только потом поняли, что Фамейе не просто так лежит и орёт. А по итогу Кукуляк посмотрел на картинку и наверняка подумал: «Ничего себе, минус колено чуть не произошло».

Оценка Кукуляка — 7,9 (8,4).

«Спартак» — «Урал» — 0:0

На 48-й минуте Москалёв не показал жёлтую игроку «Урала» за срыв перспективной атаки, хотя за такое же один раз показал. Здесь же даже фол не зафиксировали, несмотря на явное нарушение. Ещё и угловой почему-то назначили, хотя это удар от ворот, если не нарушение.

Самый обсуждаемый момент — неназначение 11-метрового удара на 72-й минуте. Москалёв находился в хорошей позиции и видел нарушение. Может быть, он перевёл взгляд на мяч и не понял, где был наступ. По тем повторам, которые показали, я считаю, что нарушение произошло на линии штрафной площади. Нога игрока «Урала» сначала наступила на мысок, а потом пошла вперёд и пришлась всей стопой в район пятки Зиньковского. А полстопы футболиста «Спартака» изначально находилось на линии. Потом уже от нажатия его стопа улетела влево, а у игрока «Урала» — вправо. Возможно, Москалёв только увидел, где упал Зиньковский. Моменты на выходе из штрафной всегда непростые, и сфокусироваться на линии очень сложно. Хотя позиция Москалёва в любом случае давала шанс принять правильное решение.

Ладно, арбитр назначил штрафной удар и показал жёлтую карточку. Но есть VAR. Может, у них какие-то другие кадры, с другой стороны. Я всё-таки думаю, что дело в неопытности AVAR Опейкиной. Вероятно, она посчитала, что это не явная и очевидная ошибка, и решила не лезть. Может, им оказалось недостаточно этих повторов, чтобы на 100% убедиться, что это 11-метровый. Моё личное мнение: это пенальти и жёлтая за грубую игру.

Что касается протокола, это фактическое нарушение, которое просматривает VAR, и звать арбитра к монитору здесь необязательно. Но это не значит, что звать нельзя. Если они совсем «поплыли» и не знали, что делать, то могли сказать Москалёву, чтобы тот посмотрел сам. Думаю, если ЭСК признает ошибку, то просто скажут, что это сложный эпизод. Оценка оценке рознь. Картина игры у Москалёва была хорошей, и я бы никого из арбитров особо не ругал. Нужно же ещё послушать переговоры VAR. Одно дело, если они там плавали. А другое — если всё чётко говорили.

Оценка Москалёва — 7,8 (8,3).

Владимир Москалёв Фото: РИА Новости

«Факел» — «Оренбург» — 0:0

На пятой минуте Буланов не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру — тот наступил сопернику на ногу. А на 47-й сам себя загнал в беду — может, от лени, может, от непонимания. Нужно слушать их коммуникацию с первым ассистентом и разбираться, почему тот пропустил эпизод с голом «Факела», учитывая, что для него он был открытый.

Когда мяч идёт к защитнику или вратарю и начинается прессинг со стороны нападающих, арбитр должен максимально придвинуть себя к эпизоду и быть хотя бы метрах в 15. Камера в трансляции охватила примерно 24 метра, но Буланова даже не видно в кадре. Потому что он начал уходить в диагональ, развернулся и увидел, что защитника «Оренбурга», который после приёма мяча начал движение назад, накрыл нападающий «Факела». Футболист хозяев в итоге ударил соперника по ноге, отобрал мяч и забил гол. Это проблема Буланова, хотя ассистента я бы тоже наказал. С его позиции было видно, что игры в мяч не было. Говоришь «фол», поднимаешь флаг и спасаешь человека — всё. Но разрешать ситуацию пришлось VAR в лице Турбина. Он позвал Буланова к монитору, и гол отменили. В первую очередь это позиционная ошибка Буланова. Был бы он ближе к эпизоду — конечно, разобрался бы.

Оценка Буланова — 7,8 (8,3).

«Рубин» — «Ахмат» — 2:1

Несложная игра для Мешкова. Один раз его позвали к монитору: игрок «Ахмата» в моменте удара по воротам находился за линией офсайда, и арбитра попросили посмотреть, мешал ли этот футболист вратарю. Мешков изучил повтор и отменил гол. Несложный эпизод.

На 70-й минуте Мешков не показал жёлтую игроку «Ахмата». Арбитр правильно зафиксировал нарушение со стороны «Рубина», но во время паузы футболист гостей взял сфолившего соперника за шею, развернул и бросил на газон. Это неспортивное поведение.

Оценка Мешкова — 8,3.

Виталий Мешков Фото: rubin-kazan.ru

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1

Первый эпизод: 11-я минута, штрафной удар в пользу «Локомотива» и жёлтая карточка за срыв перспективной атаки. Хорошо сработал второй ассистент Хатуев: зафиксировал нарушение, вернулся обратно, показал, что было до штрафной. Думаю, они с Безбородовым обговорили, что это не красная, так как защитник был рядом и вмешивался в единоборство.

То же самое на 27-й минуте, но уже в обратную сторону. Здесь Безбородов разобрался самостоятельно: штрафной удар и жёлтая за срыв перспективной атаки. Снова рядом есть игрок, готовый вмешаться в единоборство.

Пытались раздуть ключевой эпизод с игрой рукой. Для меня легче объяснить, почему это фол со стороны нападающего. Безбородов этого видеть не мог: ему обзор перекрывали и Ненахов, и Кордоба. Увидеть могли только двое: ассистент и резервный арбитр. Безбородов зафиксировал фол, а дальше началась коммуникация, и ему сказали, что правила нарушал Кордоба. Соответственно, назначили штрафной. Немного долго, но фол зафиксирован. Многие говорили, что это игра рукой и вторая жёлтая Ненахову. Но Кордоба подталкивал соперника, и рука игрока «Локомотива» придвинулась к мячу именно из-за этого. Если бы судьи назначили штрафной в пользу «Краснодара» и не дали вторую карточку Ненахову, то можно было бы возмущаться. А так эпизод мне понятен.

Добавил Безбородову 0,1 балла за сложность. Хорошо, что арбитры не дали повода для скандала. Подобные матчи должны заканчиваться именно так. «Краснодар» пытался повозмущаться, но им тоже стоит помнить, что их игрока могли удалить после безрассудного подката. Не надо выдёргивать один эпизод — нужно смотреть всю картину. Там, где Казарцев действовал непоследовательно, Безбородов судил одинаково для обеих команд. Это хорошая работа всей бригады, и никаких вопросов у меня нет. Такие игры надо вывозить. Это уже не первая часть сезона, здесь всё под микроскопом. Одна серьёзная ошибка — и можно вообще закончить с судейством.

Оценка Безбородова — 8,6.