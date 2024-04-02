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Игрок «Барселоны» Педри заявил, что дата его возвращения на поле пока неизвестна

Игрок «Барселоны» Педри заявил, что дата его возвращения на поле пока неизвестна
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Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о своём восстановлении после травмы, а также заявил, что конкретная дата его возвращения на поле пока неизвестна. Напомним, игрок получил повреждение во время матча 27-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (0:0).

«Пока нет конкретной даты моего возвращения, но на данный момент все идёт очень хорошо. Я надеюсь вернуться очень скоро. Психологически я в полном порядке. Восстановление идёт очень хорошо, и я думаю только о том, чтобы вернуться и наслаждаться футболом», — приводит слова Педри Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

21-летний Педри перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Лас-Пальмаса» за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провёл в аренде в своём родном клубе. Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 80 млн.

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