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«Барселона» рассматривает четырёх футболистов в качестве усиления опорной зоны — Sport.es

«Барселона» рассматривает четырёх футболистов в качестве усиления опорной зоны — Sport.es
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Руководство футбольного клуба «Барселона» находится в поиске усиления линии полузащиты и в связи с вероятным уходом Ориоля Ромеу подпишет игрока в опорную зону в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, в списке интересов каталонцев находятся четыре футболиста — Амаду Онана («Эвертон»), Алеш Гарсия («Жирона»), Кефрен Тюрам («Ницца) и Матс Виффер («Фейеноорд»). Сообщается, что в приоритетным вариантом для клуба является Онана, однако его высокая трансферная стоимость осложняет возможный переход. По поводу Гарсии есть сомнения, поскольку он не является типичным оборонительным игроком.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент в активе «Барселоны» 67 очков после 30 матчей. Команда Хави располагается на втором месте, уступая лидирующему «Реалу» пять очков.

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