«Барселона» рассматривает четырёх футболистов в качестве усиления опорной зоны — Sport.es

Руководство футбольного клуба «Барселона» находится в поиске усиления линии полузащиты и в связи с вероятным уходом Ориоля Ромеу подпишет игрока в опорную зону в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, в списке интересов каталонцев находятся четыре футболиста — Амаду Онана («Эвертон»), Алеш Гарсия («Жирона»), Кефрен Тюрам («Ницца) и Матс Виффер («Фейеноорд»). Сообщается, что в приоритетным вариантом для клуба является Онана, однако его высокая трансферная стоимость осложняет возможный переход. По поводу Гарсии есть сомнения, поскольку он не является типичным оборонительным игроком.

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На данный момент в активе «Барселоны» 67 очков после 30 матчей. Команда Хави располагается на втором месте, уступая лидирующему «Реалу» пять очков.