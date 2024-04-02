«Барселона» рассматривает четырёх футболистов в качестве усиления опорной зоны — Sport.es

Руководство футбольного клуба «Барселона» находится в поиске усиления линии полузащиты и в связи с вероятным уходом Ориоля Ромеу подпишет игрока в опорную зону в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, в списке интересов каталонцев находятся четыре футболиста — Амаду Онана («Эвертон»), Алеш Гарсия («Жирона»), Кефрен Тюрам («Ницца) и Матс Виффер («Фейеноорд»). Сообщается, что в приоритетным вариантом для клуба является Онана, однако его высокая трансферная стоимость осложняет возможный переход. По поводу Гарсии есть сомнения, поскольку он не является типичным оборонительным игроком.
На данный момент в активе «Барселоны» 67 очков после 30 матчей. Команда Хави располагается на втором месте, уступая лидирующему «Реалу» пять очков.