Защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус ответил на вопрос о возможном отъезде из России.

«Намерен ли я и дальше играть в чемпионате России? Посмотрим. Я не думаю так далеко вперёд. А может, я не вернусь к игре? Все возможно. Я долгое время имел дело с травмой колена и мышечными травмами. Зимой я почти два месяца работал в Турции, чтобы восстановиться, и пока все идёт хорошо. Мне не хватает радости от игры в футбол, мне не хватает адреналина.

Я ещё не думал об отъезде из России. Когда-то я планировал, что после завершения карьеры буду помогать агенту Мариушу Пекарскому. Отношения Польши с Россией вроде были хорошими, ненависти ни к одной стране, ни к другой не было. Поэтому я подумал, что буду жить в Москве, использовать свои контакты, говорить на языке и помогать в организации трансферов. Ещё я планировал жить на две страны, потому что из Варшавы в Москву напрямую летало до пяти самолетов в день, но мои планы снова пошли наперекосяк. Поэтому я сейчас ничего не планирую», — приводит слова Рыбуса TVP Sport.

Контракт Рыбуса с «Рубином» рассчитан до 2024 года. Ранее в России поляк выступал за «Терек», «Локомотив» и «Спартак».