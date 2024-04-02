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Шалимов: в первом тайме было просто уничтожение «Динамо», «Ростов» мог забить и пять мячей

Шалимов: в первом тайме было просто уничтожение «Динамо», «Ростов» мог забить и пять мячей
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Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал крупное поражение «Динамо» от «Ростова» (1:4) в домашнем матче 22-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Динамо» провело плохой матч и заслужило такой счёт. Единственный, к кому нет претензий — к Тюкавину, который держал позицию, но до него просто не доходили мячи. В первом тайме «Ростов» просто загнал соперника, который не был готов к прессингу. Лаксальта я просто не узнал, Паршивлюк проиграл фланг оппоненту, слабо отыграли два центральных защитника. Это было какое-то другое «Динамо», команда оказалась не готовой к матчу — в первом тайме было просто уничтожение, «Ростов» мог забить и четыре, и пять мячей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» завершился крупной победой гостей со счётом 3:0. После первого тайма жёлто-синие были впереди 3:0, забитыми голами в их составе отметились хавбек Кирилл Щетинин, опорный полузащитник Данил Глебов и иранский левый вингер Мохаммад Мохеби. Во втором тайме Мохеби оформил дубль, на 79-й минуте матча бразильский полузащитник «Динамо» Бителло забил гол престижа.

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