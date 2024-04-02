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Криштиану Роналду признан игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду признан игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии
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39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком марта в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом информирует пресс-служба саудовской Про-Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче 23-го тура саудовского чемпионата с «Аль-Раэдом» (1:3) португальский футболист не отметился результативными действиями. В игре 24-го тура с «Аль-Ахли» (0:1) Роналду забил победный гол, реализовав 11-метровый удар. В матче 25-го тура с «Аль-Таи» (5:1) известный нападающий оформил хет-трик.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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