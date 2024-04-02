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Стало известно, кто является главными кандидатами на замену Томасу Тухелю в «Баварии»

Стало известно, кто является главными кандидатами на замену Томасу Тухелю в «Баварии»
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Стали известны главные кандидаты на замену Томасу Тухелю в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает британское интернет-издание The Times.

По информации источника, руководство мюнхенцев привлекает три кандидатуры: главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, а также возглавляющие сборные Германии и Австрии Юлиан Нагельсман и Ральф Рангник. При этом Де Дзерби называется главным кандидатом после решения Хаби Алонсо остаться в «Байере».

Напомним, Томас Тухель покинет «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Роберто Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 29 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «чайки» набрали 42 очка и на текущий момент располагаются на девятой строчке. Юлиан Нагельсман работает во главе сборной Германии с 2023 года, а Ральф Рангник возглавляет Австрию с 2022-го.

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