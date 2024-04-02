«Наполи» готов сделать солидное предложение Конте, чтобы он возглавил клуб — Goal

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов предложить итальянскому специалисту Антонио Конте контракт с заработной платой в размере € 8 млн в год, чтобы он согласился стать новым главным тренером неаполитанского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, Де Лаурентис считает, что Конте является тем специалистом, который способен вернуть «Наполи» на лидирующие позиции в чемпионате Италии. Подчёркивается, что босс неаполитанского клуба готов предложить 54-летнему специалисту широкие полномочия с точки зрения управления трансферной политикой «Наполи» и назначения нового спортивного директора.

Напомним, последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он возглавлял с ноября 2021 года по март 2023 года.

После 30 матчей Серии А нынешнего сезона «Наполи» набрал 45 очков и занимает восьмое место.