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«Бавария» исключила Моуринью и Конте из списка кандидатов на пост главного тренера

«Бавария» исключила из списка кандидатов на пост главного тренера Антонио Конте и Жозе Моуринью, сообщает журналист Георг Хольцнер в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что бывший директор московского «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Баварию». Он является первой альтернативой испанскому специалисту Хаби Алонсо, возглавляющему леверкузенский «Байер», на пост тренера мюнхенского клуба.

«Баварию» сейчас возглавляет Томас Тухель, который покинет немецкий клуб по завершении сезона-2023/2024.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 60 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на десять очков.

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