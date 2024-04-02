В «Реале» недовольны давлением, которое французские СМИ оказывают на Мбаппе — Sport.es

Несмотря на то что в мадридском «Реале» понимали, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе столкнётся с давлением со стороны французских СМИ после того, как в их среде станет известно об уходе игрока из парижского клуба летом, «сливочные» всё равно обеспокоены количеством критики, направленной в адрес 25-летнего футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, мадридский клуб уже связался с Мбаппе для того, чтобы выразить ему свою поддержку и уверить, что это было ожидаемым.

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Подчёркивается, что французские СМИ активизировали критику в адрес футболиста после того, как он выразил недовольство своей заменой на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:2).

Напомним, ранее появилась информация, что грядущим летом Мбаппе присоединится к «Реалу», с которым он уже подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.