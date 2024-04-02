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Андрей Ещенко — о матче с «Зенитом»: «Спартак» должно прорвать рано или поздно

Андрей Ещенко — о матче с «Зенитом»: «Спартак» должно прорвать рано или поздно
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Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом».

«Рано или поздно «Спартак» должно прорвать. Игра с «Зенитом» будет интересная, с обилием моментов. Кто сделает меньше ошибок — тот и выиграет. «Зенит» сейчас тоже не на хорошем ходу. Нормальная будет игра. «Спартак» победит!» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.

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