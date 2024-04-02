Орлов — о «Краснодаре»: что Мусаев может сделать? Нет смысла что-то менять

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве. По словам Орлова, российскому специалисту не нужно перестраивать команду под себя в заключительных матчах нынешнего сезона.

«Мусаев что может сделать? Он пришёл, и команда так же играет, как при Ивиче. Да и за такой короткий срок ничего нельзя поменять. Да и нет смысла что-то менять, они вообще провалятся. И хорошая всё равно команда, они будут конкурентоспособны. У них есть кому играть», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, Мусаев сменил в должности главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Ранее российский специалист уже работал с командой с 2018 по 2021 год. Контракт Мусаева с «быками» рассчитан до конца сезона. По состоянию на сегодняшний день краснодарский клуб имеет на своём счету 40 очков. В настоящий момент коллектив Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.