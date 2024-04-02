Эррера: Мбаппе в «Реале»? Лучшие игроки должны быть в самом большом клубе

Центральный полузащитник «Атлетика» из Бильбао Андер Эррера поделился мнением о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может присоединиться к мадридскому «Реалу» грядущим летом.

«Увидимся в Мадриде, я надеюсь, что мы сможем сыграть вничью. Конечно, рано или поздно их пути должны были пересечься. Было неизбежно, что Мбаппе окажется в самом большом клубе в истории футбола», — приводит слова Эрреры El Chiringuito.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».