Марцел Личка считает, что «Динамо» по силам побороться за «золотой дубль» в этом сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка выразил уверенность, что ментально в этом сезоне его команда готова к борьбе за два трофея – чемпионат и Кубок России. По мнению специалиста, в весенней части сезона мало матчей, поэтому есть возможность пройти этот отрезок на высоком уровне физической подготовки.

«Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс пять-семь матчей в Кубке. Всего 17–18 игр. Это не много. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться», — сказал Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидера, «Зенита», составляет всего три очка.