Александер-Арнольд — о трофеях: победа в Лиге чемпионов ни с чем не сравнится

Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос, какой выигранный трофей он ценит больше всего.

«Сложный вопрос. В финале Лиги чемпионов разница между победой и поражением огромна. Это заводит тебя, как ничто другое. Чемпионский титул выиграть намного сложнее, потому что борьба за него идёт весь сезон. Нужно быть очень стабильным, чтобы добиться успеха в лиге.

Нам было сложнее выиграть чемпионат, но я бы сказал, что эмоции от момента, когда мы выиграли Лигу чемпионов, было на каком-то другом уровне. Когда Дивок забил (второй гол «Тоттенхэму» в финале ЛЧ. — Прим. «Чемпионата»), я пережил лучшие ощущения, которые когда-либо испытывал в футболе», — приводит слова Александер-Арнольда интернет-издание The Athletic.