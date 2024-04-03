«Мы думали, что это шутка». Александер-Арнольд — о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, как команда узнала и отреагировала на решение главного тренера Юргена Клоппа покинуть «красных» по окончании сезона.

«День начался как обычно. Затем Клопп назначил встречу на 10:30 утра, чего у нас никогда раньше не было, поэтому все спрашивали: «Что происходит?». Он зашёл в раздевалку и сказал нам, что во время его выступления появились некоторые новости. Итак, мы узнали об этом как игроки одновременно со всеми остальными, но он рассказал нам лично.

Клопп сказал, что это его последний сезон, что ему нужен перерыв, чтобы провести время со своей семьёй. Я не знал, что делать. Мы думали, что это шутка. Никто из нас этого не ожидал. После того как Клопп вышел из комнаты, все просто сидели и думали: «Что это было?» — приводит слова Трента The Athletic.