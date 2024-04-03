Хавбек «Динамо» Александр Кутицкий: о чемпионстве не думаем и не говорим

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий заявил, что игроки бело-голубых не думают и не говорят о чемпионстве по итогам сезона-2023/2024.

«Атмосфера в команде прекрасная. Не будем думать о чемпионстве, нужно выходить и побеждать в каждой игре. Нет разговоров о том, что мы можем стать чемпионами, выходим, стараемся, бьёмся, где-то не получается, но отдаёмся по максимуму», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

Напомним, Кутицкий не выходил на поле с октября 2023 года из-за травмы, полученной в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0). Кубковая игра со «СКА-Хабаровск», которая состоялась накануне, 2 апреля, стала первой для Александра за несколько месяцев. Россиянин является воспитанником «Динамо» и присоединился к основному составу команды зимой 2022 года. В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где не отметился голевыми действиями. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с московским «Спартаком» на домашней арене.