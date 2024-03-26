Агент защитника «Динамо» Кутицкого: Саша в строю

Агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого Алексей Сафонов рассказал о том, что игрок полностью восстановился от травмы и готов выйти на поле в матчах команды.

«Саша в строю, он уже сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче. Его постепенно подводят, спешить здесь ни к чему. Думаю, в матче с «Ростовом» он будет в заявке, но другое дело конкуренция, а сейчас она в «Динамо» на высоком уровне. Все нужно доказывать на тренировках», — сказал Сафонов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Кутицкий не выходил на поле с октября 2023 года из-за травмы, полученной в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0). Россиянин является воспитанником «Динамо» и присоединился к основному составу команды зимой 2022 года. В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.