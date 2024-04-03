Сон Хын Мин прокомментировал свой 400-й матч за «Тоттенхэм»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился своими эмоциями после матча с «Вест Хэмом», который стал для форварда 400-м в составе «шпор».

«400 матчей в нашем клубе – это действительно особенная отметка, вызывающая чувство гордости у меня и у моей семьи. Вчерашний вечер дал не тот результат, которого мы хотели, но, оглядываясь на время, проведённое со всеми вами, я испытываю чувство радости и гордости. Я так благодарен вам за то, что Лондон стал моим вторым домом», – написал Сон в своих социальных сетях.

Напомним, 2 апреля лондонский «Тоттенхэм» встретился с «Вест Хэмом» в рамках 31-го тура АПЛ. Матч закончился вничью – 1:1. В этом сезоне Сон Хын Мин провёл за свой клуб 28 матчей, в которых забил 15 мячей и записал на свой счёт восемь голевых передач.