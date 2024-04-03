«Спартак» — «Зенит»: Угальде открыл счёт в матче

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 12-й минуте встречи нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде вывел свою команду вперёд.
Напомним, в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встречался с «Оренбургом». Красно-белые проиграли на выезде — 0:1, но затем смогли победить дома со счётом 3:1. «Зенит», в свою очередь, тоже уступил «Динамо» в первом матче в гостях — 0:1, а дома одержал победу со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.
- 3 апреля 2024
-
22:07
-
22:00
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:36
-
21:33
-
21:31
-
21:23
-
21:18
-
21:16
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:32
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:05
-
20:00
-
19:55
-
19:49
-
19:36
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:18