Экс-гендир «Спартака» Мележиков рассказал о задачах на посту исполнительного директора РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о назначении на пост исполнительного директора Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

— В моей зоне ответственности вся операционная деятельность. В данной ситуации мы не делим работу на какие-то направления. Моя задача — обеспечить координацию по всем направлениям деятельности и полностью взять операционную работу. Это для того, чтобы президент сконцентрировался на более важных и стратегических вопросах, не снимая с себя функцию контроля

Задачи я бы разделил на две части. Первая — организационная. Сделать предложение президенту лиги функциональную структуру с учёт этом всех задач. Это требует первостепенное внимание.

Все остальные задачи — операционно текущие. Менеджеры по направлению руководителей продолжают работу. Я достаточно активно начинаю в неё включаться. Если будет необходимость, я это сделаю.

— Есть ли KPI?

— KPI перед лигой ставит РФС. Это потом трансформируется на персонал лиги и клубы. Что касается персонального KPI, то это предстоит решить», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

3 апреля стало известно, что Евгений Мележиков занял должность исполнительного директора Российской Премьер-Лиги.