Талалаев — о матче с «Ростовом»: все вопросы по судейству — к Мажичу

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после поражения от «Ростова» (0:0, 6:7 пен.) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России признался, что не имеет вопросов по судейству бригады Алексея Сухого. Однако Талалаеву есть о чём поговорить с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

— У вас есть вопросы по судейству, насколько понимаю?



— Нет. Все вопросы по судейству — к Мажичу, — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

В Кубке России «Химки» прошли 2DROTS (2:0), «Уфу» (1:0), «Динамо-Владивосток» (4:0) и «Краснодар» (2:0). В своей истории подмосковная команда дважды играла в финале Кубка страны. Это произошло в сезоне-2004/2005 и 2019/2020.

В «Химках» Талалаев работает с апреля 2023 года.