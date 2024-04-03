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Талалаев — о матче с «Ростовом»: все вопросы по судейству — к Мажичу

Талалаев — о матче с «Ростовом»: все вопросы по судейству — к Мажичу
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после поражения от «Ростова» (0:0, 6:7 пен.) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России признался, что не имеет вопросов по судейству бригады Алексея Сухого. Однако Талалаеву есть о чём поговорить с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

— У вас есть вопросы по судейству, насколько понимаю?

— Нет. Все вопросы по судейству — к Мажичу, — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

В Кубке России «Химки» прошли 2DROTS (2:0), «Уфу» (1:0), «Динамо-Владивосток» (4:0) и «Краснодар» (2:0). В своей истории подмосковная команда дважды играла в финале Кубка страны. Это произошло в сезоне-2004/2005 и 2019/2020.

В «Химках» Талалаев работает с апреля 2023 года.

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