Тренер «Химок» Талалаев прокомментировал поражение от «Ростова» в серии пенальти

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от поражения в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Сегодня, 2 апреля, «Химки» уступили «Ростову» в серии пенальти — 0:0 (пен. 6:7). Таким образом, подмосковная команда выбыла из турнира.

«Проиграли, хотя по качеству есть удовлетворение, ребята молодцы. Пришли в себя после того, что происходило в последние две недели. Обидно вылететь из Кубка, не пропустив ни одного мяча с игры. Поздравляю «Ростов», удачи ему в дальнейшем. Дай бог, чтобы выиграли трофей. Этот матч останется в истории, будем потом рассказывать, что не уступили победителю», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».