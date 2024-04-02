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Тренер «Химок» Талалаев прокомментировал поражение от «Ростова» в серии пенальти

Тренер «Химок» Талалаев прокомментировал поражение от «Ростова» в серии пенальти
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от поражения в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Сегодня, 2 апреля, «Химки» уступили «Ростову» в серии пенальти — 0:0 (пен. 6:7). Таким образом, подмосковная команда выбыла из турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«Проиграли, хотя по качеству есть удовлетворение, ребята молодцы. Пришли в себя после того, что происходило в последние две недели. Обидно вылететь из Кубка, не пропустив ни одного мяча с игры. Поздравляю «Ростов», удачи ему в дальнейшем. Дай бог, чтобы выиграли трофей. Этот матч останется в истории, будем потом рассказывать, что не уступили победителю», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».

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