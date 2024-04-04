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Зобнин: у «Спартака» сейчас все матчи непростые, но не надо смотреть на соперников

Зобнин: у «Спартака» сейчас все матчи непростые, но не надо смотреть на соперников
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о предстоящих встречах красно-белых.

— Насколько тяжёлый календарь впереди у «Спартака»?

— Вы видите, что у нас все матчи непростые. К сожалению, в чемпионате сейчас тоже неудачно. Не надо смотреть на соперников — нужно смотреть на себя и спрашивать себя, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России подопечные Сергея Семака одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде. Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

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