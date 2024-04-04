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Губерниев: Педро в ближайшее время должен стать лучшим игроком РПЛ

Губерниев: Педро в ближайшее время должен стать лучшим игроком РПЛ
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Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мыслями о 18-летнем нападающем «Зенита» Педро, ставшим автором дубля в ворота «Спартака» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1. У хозяев отличился Манфред Угальде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«А Педро, кстати, в ближайшее время должен стать лучшим игроком нашего первенства. Ну если, конечно, не сломается и не уедет! Очень хорошие движения и понимание футбола!!! Плюс скорость. Давно такие игроки к нам не приезжали», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединиться к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.

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