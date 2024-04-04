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Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход противостояния с «Зенитом»

Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход противостояния с «Зенитом»
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Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит». Гости одержали победу со счётом 2:1. Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«У «Спартака» получилось два разных тайма. Первый провёл хорошо: владел преимуществом, многое получалось. А во втором ничего не получалось. Педро у «Зенита» ярко себя проявил. Запомнилось, когда он ещё в первом тайме создал голевой момент, где обыграл троих игроков. Видно, что парень талантливый.

Теперь преимущество у «Зенита», потому что обыграли «Спартак» в гостях, а впереди матч дома. «Спартаку» будет непросто перевернуть ход этого противостояния», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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