Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход противостояния с «Зенитом»

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит». Гости одержали победу со счётом 2:1. Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля.

«У «Спартака» получилось два разных тайма. Первый провёл хорошо: владел преимуществом, многое получалось. А во втором ничего не получалось. Педро у «Зенита» ярко себя проявил. Запомнилось, когда он ещё в первом тайме создал голевой момент, где обыграл троих игроков. Видно, что парень талантливый.

Теперь преимущество у «Зенита», потому что обыграли «Спартак» в гостях, а впереди матч дома. «Спартаку» будет непросто перевернуть ход этого противостояния», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.