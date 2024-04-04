Красивый гол ударом через себя — в видеообзоре матча Кубка России «Балтика» — ЦСКА

Вчера, 3 апреля, прошёл первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 мск. Матч закончился победой армейцев со счётом 1:0.

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На 39-й минуте гости вышли вперёд. Этому поспособствовал Виктор Давила. Чилийский форвард поразил ворота «Балтики» ударом через себя. Хозяева, в свою очередь, так и не смогли распечатать ворота соперника.

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Она начнётся в 16:00 мск.