ЦСКА никому не отдаёт трофей. Но после гола-шедевра Давилы команде повезло

«Балтика» могла, но так и не сравняла счёт. Для полуфинала армейцам нужно лишь не оступиться в ответном матче.

ЦСКА в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России одержал минимальную победу над «Балтикой». Исход этой игры решил потрясающий по красоте гол.

У ЦСКА продолжает выходить в кубковых встречах второй голкипер Тороп. Акинфеев принял участие только в одном матче розыгрыша Кубка России и в Калининграде тоже остался на скамейке. Кроме того, в роли левого латераля появился Агапов, тогда как Гаич ушёл на правый край на место Келлвена. Интересно, что именно Агапов закрывал левый фланг, а не Мойзес, у которого большой опыт игры на этой позиции. Наконец вернулся в стартовый состав Файзуллаев – из основы выпал Мендес.

ЦСКА забрал мяч, агрессивно атаковал и поначалу достаточно легко проникал в штрафную «Балтики». У команды Владимира Федотова получались опасные стандарты. Но затем калининградцы сумели навязать борьбу армейцам – отодвинули игру от своих ворот за счёт большого количества единоборств, высокого отбора. Соперники вязли в центре поля, словно в болоте. «Балтика» имела хороший момент, когда ошибка Виллиана Роши второй матч подряд могла стоить красно-синим пропущенного мяча, но Лисакович не попал (по ударам в створ после 45 минут игры было 0:3). Затем «Балтика» потеряла ещё одного вслед за Фамейе травмированного форварда – на сей раз пострадал Гузина.

Концовка первого тайма тоже осталась за ЦСКА. Давила на 39-й минуте сотворил гол-шедевр! После отскока мяча от Андраде чилиец неожиданно для всех решил пробить через себя – забил рикошетом от перекладины. Возможно, это самый красивый гол Кубка России нынешнего сезона.

Футболисты ЦСКА после гола Давилы Фото: РИА Новости

Более того, перед перерывом армейцы заработали пенальти, когда Луна сбил летевшего к воротам «Балтики» Заболотного. Однако после подсказки отвечавшей за систему VAR Веры Опейкиной главный судья Сергей Иванов отменил 11-метровый и назначил штрафной. На самом деле даже по повтору было непросто понять, находилась ли хотя бы часть стопы центрфорварда ЦСКА на линии штрафной.

После перерыва команда Сергея Игнашевича, стремясь отыграться, стала допускать разрывы в линиях. В результате в начале второго тайма ЦСКА организовал несколько опасных контрвыпадов. Лучший шанс на исходе часа матча имел Давила, который оказался в штрафной один в один с голкипером Латышонком. Надо было бить просто, а Виктор решил сделать красиво – дубль не состоялся. Ещё в эти минуты случился спорный момент с отмашкой Андраде. Досталось тому же Давиле. Колумбиец рисковал заработать удаление, но отделался жёлтой карточкой.

Первого удара в створ от «Балтики» ждали полтора тайма. Но какой это был момент! Точнее, сразу несколько голевых моментов в одном длинном эпизоде с серией атак. Игру хозяев усилил вышедший на замену 19-летний Козлов – арендованный у «Зенита» воспитанник петербургского клуба. Сперва хавбек раскрутил атаку, которая завершилась его же ударом с семи-восьми метров и сейвом Торопа. После этого «Балтика» подала опаснейший угловой: ЦСКА спасли от пропущенного гола Обляков, вынесший мяч с линии ворот, и перекладина. Ещё через минуту-другую тот же Козлов убежал один на один и пробил в штангу. Армейцы, казалось, «поплыли», когда калининградцы включили максимально возможные скорости.

Тем не менее этот отрезок остался короткой вспышкой у «Балтики». Последние минуты прошли менее нервно для ЦСКА. Подуставшие хозяева больше ничего опасного в позиционном наступлении не создали, с их кроссами армейцы справились. Действующий обладатель Кубка России провёл не идеальный матч, но добился результата, который приблизил команду Федотова к финалу Пути РПЛ. Через две недели ЦСКА и «Балтика» проведут ответную игру в Москве.