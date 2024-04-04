Лепёхин: «Зенит» по делу обыграл «Спартак», но этого недостаточно для прохода дальше

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком». Игра проходила в Москве и завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

«У «Спартака» было очевидное преимущество в первом тайме, а во втором с точностью до наоборот всё поменялось. «Зенит» по делу победил в этом матче.

Надеюсь, в Санкт-Петербурге «Зенит» не упустит своё преимущество. Но такие матчи непрогнозируемые, поэтому они интересные. Конечно, у «Зенита» есть задел, но его недостаточно, чтобы с уверенностью говорить, что команда Семака пройдёт дальше», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.