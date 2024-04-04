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Юрий Сёмин считает, что «Зенит» во всём превосходит «Спартак»

Юрий Сёмин считает, что «Зенит» во всём превосходит «Спартак»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит». Гости одержали волевую победу благодаря дублю бразильского нападающего Педро — 2:1. Он отличился во втором тайме на 55-й и 65-й минутах. Ранее счёт открыл форвард «Спартака» Манфред Угальде на 12-й минуте. Юрий Сёмин поделился мнением об игре 18-летнего Педро. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Педро надо стабильно показать себя на длительном отрезке. Чтобы мы поняли, что это был не единичный случай, а настоящее мастерство. Но вчера он показал футбол на уровне высоких категорий, тут нет сомнений. «Зенит» хорошо работает с трансферами, в команду попадают сильные футболисты, которые могут давать результат.

«Зенит» сейчас во всём превосходит «Спартак»? Да, превосходит, без сомнений. Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки. А Семак хорошо знает наши условия. И в этом он превосходит иностранцев», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».

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