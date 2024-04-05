«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ впервые с ноября 2017 года

Лондонский «Челси» сегодня, 5 апреля, обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в рамках английской Премьер-лиги впервые с 5 ноября 2017 года. Тогда «синие» одолели «манкунианцев со счётом 1:0. Таким образом, столичный клуб прервал серию из 12 матчей без побед над «Манчестер Юнайтед» в чемпионате страны.
Напомним, ранее завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «Челси».
После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.
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